Ninja Gaiden: Team Ninja esclude un ritorno della serie, almeno nel breve periodo

La serie Ninja Gaiden non tornerà, quantomeno non sul breve periodo, stando a quanto suggerito da Fumihiko Yasuda di Team Ninja, che ha ucciso le speranze di poter presto giocare a Ninja Gaiden 3. L'argomento è stato toccato in un'intervista rilasciata a Video Games Chronicles, dovuta alla chiusura definitiva della serie Nioh.

Stando a Yasuda, dopo la Nioh Collection per PS5, Team Ninja si dedicherà a un altro progetto, che però non sarà una nuova avventura di Ryu Hayabusa. Attualmente non ci sarebbe alcun Ninja Gaiden in sviluppo, nonostante lui desideri ardentemente tornarci sopra. Probabilmente è il publisher a non dargli la luce verde per realizzarlo.

Viene da chiedersi a cosa stia lavorando Team Ninja in questo momento, visto che Nioh 3 è stato escluso così come Ninja Gaiden 3. Che sia una nuova proprietà intellettuale? Possibile, viste le attitudini del team di sviluppo. Ma visto il catalogo di Koei Tecmo, potrebbe trattarsi anche la ripresa di un franchise del passato.

In realtà, potrebbe darsi che un nuovo Ninja Gaiden esista davvero, ma che semplicemente Yasuda non possa parlarne ancora apertamente. Ovviamente questa è solo una nostra considerazione, ma sperare non costa nulla...