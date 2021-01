Civilization 6: un video introduce il DLC di gennaio 2021 del New Frontier Pass

Firaxis ha pubblicato un video di Civilization 6 che introduce il nuovo DLC e tutte le novità che arriveranno nel New Frontier Pass. Il prossimo aggiornamento è chiamato Vietnam e Kublai Khan e sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2021 per tutti coloro che hanno acquistato questo "season pass".

Vietnam & Kublai Khan include un nuovo leader per Cina e Mongolia, Kublai Khan, una nuova modalità di gioco e un nuovo distretto.

La nuova modalità di gioco si chiama Monopoli & Corporazioni, presenta un gameplay più robusto che ti permette di costruire un impero economico e di vivere le tue fantasie! Con la nuova modalità di gioco, sarete in grado di creare un'intera industria intorno a risorse duplicate.

Le Industrie forniscono potenti bonus alle loro città d'origine e una fornitura costante di punti "Great Merchant"; continua a raccoglierne e potrai far salire di livello un'Industria fino a farla diventare una Corporazione. Le vostre Corporazioni vi permetteranno di creare Prodotti che saranno inseriti in Borsa e nei porti marittimi. Se riuscite a dominare l'offerta globale di una risorsa di lusso, potete creare un monopolio, generando una quantità massiccia di oro e di turismo.

Quello di gennaio è l'ennesimo nuovo contenuto in arrivo per Civilization 6. Il New Frontier Pass alterna contenti a pagamento con modalità e aggiornamenti gratuiti, come l'aggiornamento di dicembre introduce il city-state picker, che vanno a potenziare e sistemare diverse problematiche ancora presenti in questo 4X di 2K.