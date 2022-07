John Romero lavora a un nuovo FPS: il creatore di Doom sta assumendo

John Romero - noto soprattutto in quanto creatore di Doom - ha svelato di star lavorando a un nuovo FPS. Romero Games, ovvero il suo studio di sviluppo, sta assumendo per questo progetto.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, dove Romero ha scritto: "È un nuovo inizio per Romero Games. Stiamo lavorando con un grande editore per sviluppatore il prossimo sparatutto di John Romero: un nuovo FPS con una nuova originale IP. Il nostro team si sta espandendo e siamo alla ricerca di persone talentuose per tutte le posizioni lavorative e di qualsiasi livello di esperienza, specialmente persone con esperienza con Unreal Engine 5".

L'inserzione ci rivela alcune informazioni importanti: si tratta di una nuova IP ed è sviluppata con Unreal Engine 5. Inoltre, viene affermato che "un grande editore" è dietro al progetto: purtroppo non ci sono indizi sufficienti in questo messaggio per capire di chi si tratti.

Tramite il sito di Romero Games, possiamo vedere che vari ruoli a disposizione richiedono esperienza con il multigiocatore. Si parla di "grande esperienza" con "componenti multigiocatore di giochi console e PC di attuale generazione". Inoltre, il team è in cerca di un "Online Architect" e di un "Senior Multiplayer Programmer".

Non sappiamo nient'altro sul gioco e Romero Games afferma che è troppo presto per dare altre informazioni. Diteci, siete interessati in questo a un FPS da parte di Romero?

L'ultimo gioco pubblicato da Romero Games è Empire of Sin.