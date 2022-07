No More Heroes 3: data d'uscita delle versioni PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S annunciata

L'editore XSEED Games ha annunciato la data d'uscita di No More Heroes 3 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X e S: l'11 ottobre 2022. Per festeggiare ha anche pubblicato un nuovo video di gameplay, registrato proprio con le edizioni avanzate del gioco. Vediamolo.

Le nuove versioni di No More Heroes 3 vanteranno, rispetto a quella Nintendo Switch, già disponibile da tempo, grafica in alta risoluzione, un framerate migliore e tempi di caricamento più rapidi. Da notare che la versione Xbox supporterà lo Smart Delivery su Xbox One e Xbox Series X e S.

Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione di No More Heroes 3, in cui abbiamo scritto:

No More Heroes 3 può contare su di una storia divertente, personaggi assurdi, una direzione inappuntabile e combattimenti solidissimi: sotto questi aspetti il nuovo episodio della serie creata da Goichi Suda non delude le aspettative e anzi si pone sicuramente come il migliore del lotto, un concentrato di idee e citazioni che non mancherà di conquistare i fan del game designer giapponese. Al contempo, però, la promessa di un open world degno di questo nome viene a dir poco tradita e la struttura che ci si ritrova fra le mani a tratti è assolutamente carente per la sua pochezza, per quanto è incredibilmente datata e piena di problemi tecnici. Se interpretate queste sezioni esplorative come un dazio da pagare per poter accedere al resto dell'esperienza di No More Heroes 3, allora magari riuscirete a guardare quest'ultima opera di Suda51 con un pizzico di affetto in più.