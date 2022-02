Joseph: Collapse, trailer di lancio per il terzo DLC di Far Cry 6

Joseph: Collapse, il terzo e ultimo DLC di Far Cry 6, è disponibile da qualche ora sugli store digitali e non poteva ovviamente mancare un trailer di lancio pubblicato da Ubisoft.

Nella recensione di Joseph: Collapse abbiamo parlato di come questo terzo pacchetto, in cui vestiamo i panni di Joseph Seed, il villain di Far Cry 5, arrivi un po' con il fiato corto per via di una formula roguelite identica ai due precedenti contenuti scaricabili.

Il personaggio interpretato da Greg Bryk rimane comunque molto affascinante, e quest'avventura in solitaria ci vedrà esplorare il suo rapporto malato con i membri dell'Eden's Gate, la setta che Seed ha creato per controllare il territorio di Hope County.

"Vesti i panni del cattivo: entra nella mente di Joseph Seed di Far Cry 5", recita la sinossi ufficiale. "Affronta i tuoi demoni interiori e scopri la storia di questo leggendario villain."

"Esplora una versione distorta e inafferrabile di Hope County, combatti i tuoi ex seguaci, affronta i membri della tua famiglia e fuggi dalla prigione mentale morendo e riprovando più volte."