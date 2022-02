Microsoft, possibile nuova acquisizione in arrivo secondo Bloomberg

Microsoft starebbe valutando una nuova acquisizione dopo quella, eclatante, di Activision Blizzard: stando a un report pubblicato da Bloomberg, nel mirino della casa di Redmond ci sarebbe Mandiant, una società che si occupa di cybersecurity.

Parliamo dunque di un'operazione diversa rispetto alla già citata acquisizione di Activision Blizzard, più orientata a Windows 11 che non al gaming, sebbene la questione della sicurezza vada in realtà ad abbracciare svariati ambiti, anche la piattaforma Xbox LIVE.

L'obiettivo dell'azienda guidata da Satya Nadella sarebbe quello di assicurarsi le competenze di un gruppo specializzato nel proteggere gli utenti da hacking e violazioni, ma non si tratterebbe di un acquisto di entità irrisoria: il valore azionario di Mandiant si aggira intorno ai 4,3 miliardi di dollari.

"Si tratterebbe di una mossa intelligente da parte di Microsoft", ha commentato Anurag Rana di Bloomberg. "In futuro sarà il cloud con la miglior sicurezza a prevalere." Mandiant, che al momento conta qualcosa come 3.500 dipendenti, si occupa di protezione sia in locale che appunto su cloud.

I consulenti dell'azienda vengono spesso chiamati per investigare su hacking e violazioni della sicurezza, dunque si tratta di un nome davvero importante nel settore della cybersecurity e fornirebbe a Microsoft una sostanziale marcia in più.