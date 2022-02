The Sims 4: Il Mio Matrimonio, trailer e dettagli per il nuovo DLC

Il Mio Matrimonio è il nuovo DLC di The Sims 4, in uscita il 17 febbraio su PC, PlayStation e Xbox: Electronic Arts lo ha presentato con un trailer e tanti dettagli su ciò che potremo aspettarci da questo pacchetto.

Capace di totalizzare 20 milioni di giocatori, The Sims 4 continua dunque a proporre nuovi contenuti, e lo fa in questo caso con uno scenario particolarmente romantico, che ci consentirà di vivere il giorno più bello della nostra vita virtuale.

In attesa di una presentazione completa, fissata all'11 febbraio alle 19.00, scopriamo dal sito ufficiale di The Sims 4 che il pacchetto Il Mio Matrimonio ci consentirà di visitare Tartosa, una location mozzafiato in grado di offrire tramonti suggestivi, splendide spiagge, giardini coloratissimi e cascate maestose: non manca nulla.

"Questo scenario idilliaco è l'ambientazione ideale dove celebrare le nozze dei vostri Sims, dallo scambio delle fedi al rinnovo delle promesse, secondo tutti i crismi di un matrimonio da favola!", si legge nella sinossi.

"Potrete scoprire in modo creativo vari lati della personalità per pianificare nel dettaglio diverse versioni del matrimonio da sogno dei vostri Sims: i festeggiamenti che culminano nella cerimonia, gli invitati, le decorazioni, l'abbigliamento richiesto, la torta, il luogo e altro."