JoyCon drift, come sostituirli usando lo smartphone

I problemi ai controller di Nintendo Switch non sono poi così frequenti, ma neppure rarissimi: il più noto tra tutti è quello legato al JoyCon drift, che rende di fatto inservibile il controller solitamente sinistro della console. Per fortuna qualcuno ha trovato il modo di risolvere i problemi usando lo smartphone.

La brillante trovata è arrivata dall'utente Reddit benjaninja, che ha sviluppato un'applicazione per android in grado di rimpiazzare uno dei due JoyCon per Nintendo Switch, in modo da poter sostituire all'occorrenza ora quello sinistro (per i movimenti del personaggio) ora quello destro (per il controllo della visuale).

Il sistema di vibrazioni e gran parte delle funzionalità dei JoyCon originali tra l'altro sono garantite dalle varie funzionalità degli smartphone android, come i giroscopi. Questa soluzione funziona bene in periodi di Coronavirus, in cui siete costretti in casa, e mentre aspettate che l'assistenza Nintendo vi ripari gratuitamente i controller affetti dal problema di JoyCon Drift.

L'app in questione si chiama JoyConDroid ed è attualmente disponibile solo su smartphone android; il collegamento alla console è garantito dalla stabilità della connessione Bluetooth HID (da Android 9.0 in su), ma in alternativa potrete utilizzare il cavo USB. Ecco un video che vi mostra l'applicazione in funzione su Nintendo Switch.