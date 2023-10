Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, annunciata la data di uscita su console e PC

È stata svelata la data di uscita di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L'action brawler basato sul celebre manga e anime di Gege Akutami debutterà nei negozi il 2 febbraio 2024 .

A caccia di maledizioni con Itadori e gli altri protagonisti di Jujutsu Kaisen

Stando alle informazioni condivise in precedenza, Jujutsu Kaisen: Cursed Clash sarà un tie-in di genere action brawler 2v2. Nel gioco vestiremo i panni di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo e gli altri personaggi principali e secondari di Jujutsu Kaisen, inclusi anche gli spiriti maligni che hanno il ruolo di antagonisti nella storia. Ogni personaggio sarà caratterizzato da uno stile di combattimento unico basato su quelli originali visti nel manga e nell'anime, inclusa la potente tecnica dell'Espansione del Dominio. Qui sopra trovate il primo trailer ufficiale di Jujutsu Kaisen: Cursed Clash pubblicato in concomitanza con la presentazione del gioco.

Per chi non lo conoscesse, Jujutsu Kaisen è un manga di genere shonen basato sui combattimenti, scritto e disegnato da Gege Akutami. La storia segue la vicende di Yuji Itadori, uno studente che per uno strano scherzo del destino otterrà dei poteri demoniaci ingerendo un dito del demone Ryomen Sukuna. Per questo motivo verrà costretto a entrare nell'Istituto di Arti Occulte di Tokyo e diventare uno Stregone, individui con poteri speciali in grado di debellare le maledizioni, nel mentre dovrà vedersela con lo spirito di Sukuna che cerca di prendere il possesso del suo corpo.