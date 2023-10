Sonic Superstars e Payday 3 nei voti dell'ultimo numero di Famitsu

In uscita il 17 ottobre, Sonic Superstars è stato oggetto in questo caso della sua prima recensione internazionale, in attesa del responso della stampa occidentale.

Nel numero 1819 della rivista giapponese Famitsu sono stati recensiti anche Sonic Superstars e Payday 3 , che hanno portato a casa voti positivi seppure non entusiasmanti rispetto alla media della testata, in particolare l'heist game di Starbreeze Studios.

Il colpo non riesce a Payday 3

Payday 3, uno scontro a fuoco sui tetti

I due 8 e i due 7 rimediati da Payday 3 sulle pagine di Famitsu appaiono particolarmente deludenti, anche qui rispetto alla media della rivista giapponese.

Non c'è tuttavia da stupirsi: lo sparatutto di Starbreeze Studios non ha entusiasmato per via di un sistema di progressione controverso e dei pochi contenuti disponibili al lancio.

Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Payday 3.