Katy Perry e i Pokémon insieme per il brano Electric: ecco il poster ufficiale

Katy Perry, il poster ufficiale del brano Electric.

Katy Perry ha dato vita a un'inedita collaborazione con i Pokémon per il suo nuovo brano, Electric: come si vede nel poster ufficiale, la cantante americana ha scelto Pikachu per il suo pezzo.

Ospite speciale per le celebrazioni legate al venticinquesimo anniversario dei Pokémon, Katy Perry ha già avuto a che fare con il mondo dei videogame, esprimendo alcuni anni fa la propria passione per Wii.

Il brano Electric sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 14 maggio 2021, accompagnato naturalmente da un video, diretto da Carlos Lopez Estrada, che enfatizzerà l'importante collaborazione.

Ritroveremo infatti Pikachu e altri Pokémon, nell'ambito di una storia ancora tutta da scoprire: siamo curiosi di vedere in che modo i mostri di Nintendo interagiranno con Katy Perry.