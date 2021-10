Ken e Roberta Williams stanno lavorando a un gioco per visori VR, chiamato provvisoriamente The Secret. Per ora non ci sono dettagli in merito, a parte che si tratta di un titolo single player e che probabilmente avrà elementi adventure (questo lo desumiamo noi, visto che lo sta scrivendo Roberta).

Per chi non li conoscesse, i Williams sono i fondatori di Sierra On-Line, compagnia chiave per lo sviluppo dell'industria dei videogiochi in USA e nel mondo, nata nel 1979 e chiusa a causa di vari problemi in cui i due fondatori non entrarono in alcun modo. Tra le serie e i personaggi più famosi di Sierra Online, spiccano i King's Quest, scritti in prima persona da Roberta, i Gabriel Knight, i Leisure-Suit Larry del loro amico Al Lowe, i Police Quest, gli Space Quest, Aces In the Pacific, Nascar Racing, Hoyle's Card Games, Dr. Brain, Laura Bow e tanti altri ancora.

Ken e Roberta Williams oggi

Per adesso il team di sviluppo di The Secret è molto piccolo, e comprende una seconda programmatrice, Cidney Hamilton, e il grafico Marcus Maximus Mera, che finora si è occupato di disegnare soprattutto abiti e gioielli. Non aspettiamoci quindi un prodotto tripla A, perché non è questo il caso. Staremo a vedere cosa ne verrà fuori.