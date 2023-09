Ken il Guerriero, Fist of the North Star: nuova serie animata per i 40 anni del manga

Ken il Guerriero sta per tornare con una nuova serie animata, realizzata per celebrare i 40 anni del manga scritto da Buronson e disegnato da Tetsuo Hara. A quanto pare si tratterà di un adattamento fedele all'opera originale, che ha fatto il proprio debutto in Giappone il 13 settembre del 1983.

Per il momento sono fondamentalmente queste le uniche informazioni relative al progetto legato a Fist of the North Star, che non ha ancora una data di uscita ma che è stato presentato con una prima immagine in perfetto stile Hara: potete vederla qui sotto.