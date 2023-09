Total War: Pharaoh, trailer mostra la mappa della campagna

Lo studio di sviluppo Creative Assembly e l'editore SEGA hanno pubblicato un nuovo trailer di Total War: Pharaoh , dedicato a mostrare la mappa della campagna del gioco. Si tratta sostanzialmente di un'ampia panoramica che ci fa ammirare la ricostruzione di diversi luoghi, dal fiume Nilo al deserto, che viene seguito per buona parte del filmato, fino a delle aree urbane. Possiamo anche ammirare il ciclo giorno / notte e alcuni dei monumenti caratteristici della civiltà egiziana, come obelischi e piramidi. Vediamolo:

Un nuovo Total War

Pochi giorni fa è stata annunciata la data d'uscita ufficiale di Total War: Pharaoh: l'11 ottobre 2023, ossia tra meno di un mese. Il comunicato di annuncio ha anche ricordato la possibilità di accedere in anticipo al gioco prenotandolo. Il weekend di accesso anticipato si terrà tra il 29 settembre e il 2 ottobre 2023.

Le fazioni giocabili saranno tre, almeno inizialmente: Egiziani, con Ramesses, Seti, Tausret e Amenmesse; Cananei, con Bay e Irsu e Ittiti, con Kurunta e Suppiluliuma. Total War: Pharaoh sarà acquistabile in tre diverse edizioni digitali: Gioco base da £49.99 / $59.99 / €59.99, Deluxe Edition da £61.17 / $72.87 / €72.87 e Dynasty Edition da £77.96 / $91.46 / €91.46.

Come già ricordato, la Deluxe Edition conterrà, oltre al gioco base, anche: DLC Faction Pack 1 e Colonna sonora digitale. La Dynasty Edition conterrà il gioco base, i contenuti della Deluxe Edition e in più: DLC Faction Pack 2, DLC Faction Pack 3 e DLC Campaign Pack.