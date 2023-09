Age of Empires 2 è stato usato per studiare le guerre tra formiche e i loro campi di battaglia

Un gruppo di scienziati studiosi delle formiche ha utilizzato l'editor di scenari di Age of Empires 2 come parte di uno studio sugli effetti dei campi di battaglia durante gli scontri tra formiche di diverse dimensioni e numero durante le "guerre", pubblicando i risultati su PNAS, un'autorevole rivista scientifica.

Gli scienziati volevano analizzare il conflitto tra due specie di formiche in Australia. La formica della carne locale - grande, audace, quella per la quale dovremmo tifare - si è scontrata con l'invasiva formica argentina - piccola, fastidiosa e presente ovunque - e ha perso nonostante le sue superiori dimensioni.

Lo studio si articola in diverse fasi. In una di queste, i ricercatori hanno creato degli scenari in Age of Empires 2 in cui le unità più forti si scontrano con quelle più deboli e più numerose. Quando si combatte all'aperto, la quantità ha la meglio; quando il terreno viene ristretto e reso più complesso, trionfa la qualità. Chiunque abbia giocato a degli RTS sa che bene o male funziona sempre così.