Starfield: Nexus Mods ha iniziato a rimuovere le mod bigotte e transfobiche che eliminano i pronomi

Starfield si è attirato le critiche di alcuni utenti bigotti e transfobici per la possibilità di selezionare il pronome del proprio personaggio in fase di creazione. Com'era prevedibile, alcuni modder hanno iniziato a realizzare mod che consentono di rimuovere questa caratteristica. La cosa non è piaciuta agli amminstratori di Nexus Mods, per le ovvie implicazioni politiche che comporta, che hanno iniziato a bannare mod e modder incriminati.

Mod discutibili

Starfield rischia di essere rovinato da mod discutibili

La scelta di Nexus Mods di non diventare vetrina per simili contenuti è emersa in particolare con la rimozione della mod "No Pronouns" che serviva appunto a impedire la scelta dei pronomi.

Nexus Mods, che ricordiamo essere il primo sito mondiale per la distribuzione delle mod, ha anche chiarito in un'email che non supporterà in alcun modo certi contenuti. Anzi, ha invitato i modder più bigotti a cancellare i loro account e andare da qualche altra parte se queste sono le opere che vogliono realizzare.

"Ci riserviamo il diritto di ospitare o non ospitare qualsiasi contenuto che vogliamo sul nostro sito," ha scritto Nexus Mods. "Non vogliamo ospitare mod che rimuovano la diversità dai videogiochi. Se la cosa ti fa infuriare al punto da non voler più usare il nostro sito, francamente non sentiremo la tua mancanza. Ti invitiamo a usare la funzione "Delete account" della pagina delle impostazioni."

Non è la prima volta che Nexus Mods affronta il problema delle mod anti-LGBTQ+. Ad esempio in passato prese una posizione simile contro le mod di Marvel's Spider-Man che eliminavano i riferimenti alla comunità.