Marvel's Spider-Man: modder omofobo cancella le bandiere arcobaleno dal gioco, NexusMods lo banna

Il sito NexusMods ha bannato un modder, evidentemente omofobo, per aver pubblicato una mod di Marvel's Spider-Man che rimuove la bandiere arcobaleno dal gioco. Naturalmente stiamo parlando della versione PC, l'unica moddabile.

A qualcuno non piace la presenza di bandiere arcobaleno nella New York di Marvel's Spider-Man, evidentemente per la loro connotazione politica. In realtà non ce ne sono moltissime, soprattutto rispetto alle bandiere americane, che sono la stragrande maggioranza. Comunque sia, al modder che si nascondeva dietro l'account fantoccio "Mike Hawk", davano evidentemente fastidio anche quelle poche, visto che ha deciso di sostituirle con altre bandiere USA in una mod caricata su NexusMods, sito di riferimento per i modder di tutto il mondo, che accoglie anche lavori per giochi molto recenti come Stray e, appunto, Marvel's Spider-man.

I responsabili del sito hanno rimosso la mod e bannato l'account fasullo e l'account principale del modder, creando qualche malumore nella comunità, con alcuni che hanno visto il provvedimento come eccessivamente severo. Così Nexus Mods ha deciso di rispondere con un messaggio in cui ha chiarito la situazione, il suo punto di vista e spiegato per l'ennesima volta le linee guida del sito.

"Parlando del ban, che è ciò su cui si sono concentrate molte persone, la mod era stata caricata da un account fantoccio (un account nuovo di pacca creato da qualcuno che aveva già un account sul sito) chiamato Mike Hawk. Era evidente come la mod fosse stata creata per trollare. Il fatto che, da codardo, l'utente abbia dovuto creare un account falso per caricare la mod ne ha mostrato chiaramente le intenzioni di troll e che sapeva che stava facendo una cosa non permessa. Non fosse stato un codardo e avesse usato il suo account principale, avremmo semplicemente rimosso la mod dicendogli che non volevamo ospitarla, bannandolo solo nel caso in cui l'avesse caricata nuovamente dopo l'avviso. La creazione dell'account fantoccio ci ha tolto ogni dubbio, rendendo la nostra decisione facilissima."

Riguardo ai contenuti della mod, NexusMods ha ribadito di essere per la diversità e per l'inclusività e che prenderà provvedimenti ogni volta che saranno caricate mod che vanno in senso contrario: "Come impresa privata abbiamo il diritto di scegliere quali contenuti vogliamo e non vogliamo ospitare sulla nostra piattaforma. Rispettate questo diritto allo stesso modo in cui volete che vengano rispettati i vostri diritti."

Il messaggio si chiude invitando quelli arrabbiati per questa scelta a cancellare i loro account.