Kindle Oasis: offerta Amazon di Primavera 2022, primo sconto dell'anno

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare il Kindle Oasis. Lo sconto segnalato è di 50€, ovvero del 20%. Il prezzo pieno del Kindle Oasis è 249.99€. Lo sconto odierno non è il migliore di sempre, visto che in passato è stato possibile trovare il device a una decina di euro in meno, ma gli sconti su questo modello di Kindle sono molto rari (solo due nel 2021), quindi se vi interessa vi conviene sfruttare l'occasione per acquistarlo. Il prodotto è ovviamente venduto e spedito da Amazon.

Kindle Oasis propone uno schermo da 7 pollici e 300 ppi con tecnologia Paperwhite. La luce è regolabile da bianco ad ambra, per diminuire l'affaticamento della vista. È resistente all'acqua con grado IPX8, ovvero resiste a cadute accidentali e momentanee in acqua. Dispone di pulsanti sul lato, per voltare pagina senza dover usare lo schermo touchscreen. Le dimensioni sono 159 x 141 x 3,4-8,4 mm, per un peso di 188 grammi.

Kindle Oasis

