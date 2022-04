Kindle Paperwhite: offerta Amazon di Primavera 2022 per i modelli da 8GB e 32GB

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare vari modelli di Kindle Paperwhite, da 8 GB e da 32 GB. Lo sconto segnalato è di 35€. Lo sconto su ogni modello di Kindle Paperwhite è di 35€. Ogni versione raggiunge ora il proprio prezzo minimo storico. Tutti i prodotti sono venduti e spedito da Amazon.

I Kindle Paperwhite da 8 GB sono disponibili con e senza pubblicità. Quest'ultima versione costa ovviamente di più. Il modello da 32 GB, invece, è unicamente senza pubblicità e, inoltre, offre anche la ricarica wireless. In tutti i casi, lo schermo a inchiostro antiriflesso è da 300 ppi. Il device è resistente all'acqua (IPX8): può ovvero essere immerso in acqua per un attimo senza subire alcun danno.

Kindle Paperwhite

