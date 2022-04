Echo Buds 2° gen: offerta Amazon di Primavera 2022 per gli auricolari con custodia di ricarica

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare i nuovi Echo Buds di 2ª generazione. Lo sconto è di 40€ su tutti i modelli. Per tutti i modelli, lo sconto è di 40€. Il prezzo attuale è lo stesso proposto come offerta di lancio, a febbraio 2022. Non è mai stato possibile acquistarli a meno. Sono ovviamente venduti e spediti da Amazon.

Gli Echo Buds di 2° generazione propongono audio dinamico e cancellazione attiva del rumore. Propongono una durata fino a 5 ore di seguito con ogni ricarica e fino a 15 ore con la custodia di ricarica. Sono compatibili con iOS e Android e ti permettono di accedere a Siri e all'Assistente Google. Gli Echo Buds sono stati progettati con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui la possibilità di disattivare i microfoni dall'App Alexa.

Echo Buds di 2° generazione

