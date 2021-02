Kingdom Hearts 3 per PC, i requisiti ufficiali sono abbordabili

Leggiamo i requisiti di sistema ufficiali della versione PC di Kingdom Hearts 3, ossia quali specifiche hardware sono richieste per giocarci degnamente. Come potete leggere, non è certo il gioco che vi costringerà a cambiare sistema:

Kingdom Hearts 3 PC - configurazione minima



Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel Core i5 3330 (3,0 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen 3 1200 (3,1 GHz) 4 core/4 thread

Scheda video: NVIDIA GeForce 760 (VRAM da 2 GB), AMD Radeon R7 260X (2GB di VRAM)

Memoria: 8 GB di RAM

Hard Disk: 75GB disponibili

DirectX: 11

Kingdom Hearts 3 PC - configurazione raccomandata



Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel Core i5 7500 (3,4 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen 3 3100 (3,1 GHz) 4 core/8 thread

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1070 (VRAM da 8 GB), AMD Radeon RX Vega 56 (8 GB di VRAM)

Memoria: 8 GB di RAM

Hard Disk: 75GB disponibili

DirectX: 11

Sostanzialmente si tratta di requisiti perfettamente in linea con quelli visti nell'intera generazione PS4 / Xbox One, quindi niente che un qualsiasi videogiocatore non possa domare.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la versione PC di Kingdom Hearts 3 sarà disponibile in esclusiva sull'Epic Games Store a partire dal 20 marzo 2021, insieme a tutti gli altri capitoli della serie, come annunciato durante lo showcase della scorsa settimana. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Sora fa squadra con Paperino e Pippo, due emissari inviati da Re Topolino, sovrano del Castello Disney, per impedire a una forza malvagia, nota come gli Heartless, di invadere e conquistare l'universo. Guidati dalla forza della positività e dell'amicizia, Sora, Paperino e Pippo si uniscono ai personaggi Disney-Pixar più famosi per superare sfide difficilissime e cercare di sconfiggere l'oscurità che minaccia i loro mondi.

Include anche Re Mind, l'altra vicenda che si è svolta durante il momento clou di KINGDOM HEARTS III. In questo capitolo aggiuntivo Sora raggiungerà il Cimitero dei Keyblade determinato a salvare Kairi e scoprirà delle verità che non avrebbe mai immaginato.