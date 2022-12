Kirby, una storia di Natale da Nintendo per tutti i fan della serie

Kirby è protagonista di una storia di Natale, realizzata da Nintendo per tutti i giovani fan della serie con protagonista il batuffolo rosa, impegnato stavolta a ritrovare la stella con cui addobbare l'albero in quel di Dream Land.

Ansioso di partecipare ai preparativi per le feste, Kirby scopre infatti che la stella è andata perduta; e sebbene i suoi amici siano pronti a farne a meno, il celebre personaggio decide di voler fare qualcosa per risolvere il problema e contribuire così a rendere il Natale ancora più gioioso.

Scritta da Asami Taniguchi e illustrata da RURUTEA, interamente narrata in italiano, la favola tratta dalle Storie di Kirby è ovviamente il racconto perfetto per questo periodo e per le sue atmosfere.

L'ultima avventura videoludica del batuffolo rosa è stato Kirby e la Terra Perduta, accolto con voti fantastici dalla stampa: un titolo colorato, divertente e ricco di interessanti novità, sia per quanto concerne le ambientazioni che le meccaniche legate ai poteri del protagonista.