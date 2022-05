Kirby: un video mostra un gioco per GameCube cancellato

Ritrovato e pubblicato online un video che mostra in azione un gioco di Kirby per GameCube, cancellato mentre era in via di sviluppo. Niente di strano, visto che cose simili accadono più volte di quanto si pensi, soprattutto nei grandi studi.

Interessante il fatto che sulla console cubica di Nintendo non fu pubblicato alcun platform del franchise Kirby, nonostante la compagnia avesse grandi piani per il personaggio. L'unico gioco con Kirby protagonista fu Kirby Air Ride, un gioco di corse.

Il Kirby del video fu annunciato nel 2004 semplicemente come Kirby per Nintendo GameCube. Lo sviluppo era iniziato nel 2000. Sarebbe dovuto uscire subito dopo Kirby Air Ride, ma non se ne fece nulla. A pubblicare il filmato è stato l'account Twitter Obscure Kirby Media & Facts, che si occupa appunto di recuperare tutto il materiale riguardante il personaggio rosa di Nintendo.

Il video dura soltanto 9 secondi e non è proprio di grande qualità. Mostra Kirby che combatte contro dei nemici usando dei potenziamenti. Il gioco sembra mescolare livelli 2,5D e 3D.

Fortunatamente il personaggio non è finito con la cancellazione di quel gioco, ma è stato protagonista di molti altri titoli, primo fra tutti Kirby e la terra perduta per Nintendo Switch, di recentissima pubblicazione.