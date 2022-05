Nintendo Switch Lite, nuovo modello in arrivo questo inverno per una nota leaker

Nintendo Switch Lite vedrà l'arrivo di un nuovo modello questo inverno, dunque a cavallo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023: ne è convinta la nota leaker Tiffany Treadmore, che ha riportato il rumor con il suo nuovo account.

Capace di totalizzare vendite per 178.000 unità al lancio in Giappone, Nintendo Switch Lite è la versione solo portatile della console ibrida Nintendo, priva dunque di connettività al televisore ma sostanzialmente più accessibile in termini di prezzo.

Immaginiamo che un eventuale nuovo modello del dispositivo potrebbe introdurre anche qui uno schermo OLED, cosa che avrebbe perfettamente senso visto il successo di Nintendo Switch modello OLED (recensione).

Non è tutto, ad ogni modo: la camgirl riferisce anche che vedremo un primo teaser trailer del film di Super Mario Bros. prima del 24 novembre, e che arriverà un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 questo autunno.

Infine c'è un riferimento al mese di giugno, ma senza ulteriori dettagli: supponiamo che Nintendo non perderà l'occasione di mostrare i suoi prossimi prodotti nel periodo che finora è stato dell'E3, con un nuovo Direct che però non è ancora stato annunciato.