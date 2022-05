Session, ecco la data di uscita della versione finale su PC e Xbox

Session, il simulatore di skateboarding attualmente in accesso anticipato su PC e Xbox, ha una data di uscita ufficiale per la versione finale, che sarà disponibile a partire dal 22 settembre.

Disponibile in formato preview dal settembre 2019, Session potrà dunque contare su di un percorso di miglioramento di ben tre anni, durante cui il team ha ricevuto numerosi feedback da parte degli utenti al fine di rifinire e arricchire l'esperienza.

Il gioco utilizza un sistema di controllo a doppio analogico per simulare l'uso dei piedi sulla tavola, consentendoci di spostarli per trasferire il peso e controllare i movimenti anche durante le acrobazie.

"Proprio come nella vita reale degli skateboarder in erba, le prime ore potranno sembrarti impegnative, ma una volta che avrai padroneggiato la tecnica, proverai l'emozione impareggiabile di un primo kickflip fatto come si deve!", si legge nella sinossi ufficiale.

"Session: Skate Sim prevede anche una personalizzazione completa delle opzioni per permetterti di vivere un'esperienza perfetta, concepita su misura per te. Un tutorial completo ti fornisce tutto l'aiuto necessario per iniziare e puoi scegliere tra quattro livelli di difficoltà!"