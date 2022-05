MADiSON, nuovo trailer per la versione Nintendo Switch dell'horror di Perp Games

MADiSON si mostra con un nuovo trailer dedicato alla versione Nintendo Switch dell'horror game sviluppato da Perp Games, in arrivo anche su PC, PlayStation e Xbox.

Annunciato alla Gamescom 2021, MADiSON ci metterà nei panni di un uomo alle prese con la maledizione di un demone e con un misterioso rituale di sangue che ha avuto inizio decenni prima.

In maniera simile a Project Zero: Maiden of Black Water (recensione), nel gioco potremo utilizzare una macchina fotografica che consente di unire il nostro mondo a quello degli spiriti.

"Cosa faresti se ti svegliassi rinchiuso in una stanza buia, con le mani ricoperte di sangue? Gioca nei panni di Luca e sopporta la brutale tortura di MADiSON, un demone che lo ha costretto a continuare un sanguinoso rituale iniziato decenni fa, facendogli commettere atti abominevoli", recita la sinossi del gioco.

"Ogni personaggio in MADiSON ha una storia sconvolgente che si fonde perfettamente con la narrativa principale. Guarda dove metti i piedi e stai attento a non attirare attenzioni indesiderate. Non sarai solo."