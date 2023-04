Kirby's Return to Dream Land Deluxe primo nelle classifiche giapponesi, PS5 e Switch in equilibrio

Le classifiche giapponesi di questa settimana, elaborate e pubblicate dalla rivista Famitsu, vedono Kirby's Return to Dream Land Deluxe in prima posizione tra i videogiochi più venduti, mentre Nintendo Switch e PS5 sono in equilibrio per quel che riguarda le vendite hardware.

Classifica software (dal 3 al 9 aprile 2023)



[NSW] Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Nintendo, 02/24/23) - 16,458 (373,615) [PS4] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 11,472 (113,447) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 9,991 (5,234,484) [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) - 9,812 (4,981,875) [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) - 8,712 (3,978,347) [PS5] Resident Evil 4 (Capcom, 03/24/23) - 8,301 (116,473) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,718 (3,098,860) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 5,5556 (1,050,826) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4,916 (5,160,598) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) - 4,019 (1,208,034)

Classifica hardware (dal 3 al 9 aprile 2023)

PlayStation 5 - 39,836 (2,826,327) Switch OLED Model - 37,536 (4,181,349) Switch - 8,991 (19,261,351) PlayStation 5 Digital Edition - 6,369 (455,911) Switch Lite - 5,983 (5,270,208) PlayStation 4 - 1,211 (7,864,825) Xbox Series X - 739 (184,436) Xbox Series S - 178 (251,277) New 2DS LL (incluso 2DS) - 64 (1,191,170)

Kirby ha battuto Resident Evil 4, che si è fermato in seconda posizione con la versione PS4 (quella PS5 è in sesta posizione). Terzo troviamo il solito Mario Kart 8 Deluxe, che ha venduto più di 5,2 milioni di copie nel solo Giappone. Per il resto ci sono i soliti nomi noti per Nintendo Switch, Pokémon Scarlatto e Violetto, Splatoon 3, Minecraft e così via, che continuano a macinare vendite anche nelle settimane commercialmente più deboli.

Lato hardware i vari modelli di Nintendo Switch hanno venduto in totale 52.510 unità, mentre i due modelli di PS5 46.205 unità. Le Xbox Series vanno invece sparendo con sole 917 unità vendute.