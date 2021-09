Knockout City Stagione 3: Hacked, data di uscita e trailer di lancio

Knockout City vedrà a breve l'arrivo della Stagione 3: Hacked, che sarà disponibile a partire dal 5 ottobre per tutti i possessori del gioco. Electronic Arts e Velan Studios hanno presentato la season con uno spettacolare trailer.

Capace di totalizzare 5 milioni di giocatori, Knockout City continua dunque ad aggiornarsi: la Stagione 3 vedrà il debutto di un gruppo misterioso chiamato Z3R0 e di una nuova mappa, Lockdown Throwdown.

Si tratta di una prigione abbandonata, collocata su di un'isola, che pare qualcuno abbia riattivato di recente. All'interno di questo scenario dovremo prestare attenzione non solo ai nostri avversari, ma ancche ai droni e alle torrette che possono intrappolarci.

Non è tutto: in concomitanza con il lancio della Stagione 3 di Knockout City vedremo anche l'arrivo del Brawl Pass, che conentirà agli utenti che lo acquistano di ottenere un gran numero di ricompense extra per un totale di 100 livelli da sbloccare.

Per saperne di più sul frenetico sportivo sviluppato da Velan Studios, date un'occhiata alla nostra recensione di Knockout City.