La funzionalità Cerchia e Cerca viene migliorata: Google introduce finalmente un layout per la modalità orizzontale

Google ha ottimizzato l'interfaccia di Cerchia e Cerca su Android in modo da rendere l'esperienza utente più godibile. Sebbene questa funzione sia molto amata, Google non si è mai concentrata particolarmente sull'interfaccia in modalità orizzontale. Le modifiche apportate permettono di gestire meglio lo spazio disponibile e di visualizzare i risultati in una scheda molto più chiara e intuitiva, perfetta quindi per la modalità orizzontale. Ecco tutte le novità in merito.

Funzione ottimizzata per la modalità orizzontale Ruotando il dispositivo in orizzontale, la funzione Cerchia e Cerca si mostra con un nuovo layout volto a offrire un'esperienza più chiara e accessibile. I risultati vengono infatti visualizzati in una scheda laterale, quindi non occupa più lo spazio centrale. L'interfaccia della funzione Cerchia e Cerca Ovviamente è un tipo di funzionalità che non dà il massimo su smartphone di piccole dimensioni, infatti Google la mostra soprattutto su tablet e sui nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7. Ad ogni modo, queste modifiche sono attualmente in fase di implementazione.