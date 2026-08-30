La gente non capisce bene i numeri dei giocatori simultanei su Steam, secondo uno sviluppatore di Palworld

Il numero di giocatori contemporanei su Steam viene sempre più spesso utilizzato come indicatore del successo o della popolarità di un videogioco, ma secondo John Buckley, publishing lead di Pocketpair, lo studio di Palworld, questo approccio rischia di fornire un'immagine molto parziale della situazione. In un'intervista concessa durante Gamescom 2026, Buckley ha criticato il modo in cui i dati provenienti da SteamDB e Steam Charts vengono interpretati dalla community, soprattutto quando vengono utilizzati per decretare la presunta morte di un gioco.

Quadro incompleto

Steam è l'unica grande piattaforma a rendere pubblici dati dettagliati e aggiornati sugli utenti contemporanei, motivo per cui il numero di CCU è diventato un parametro molto citato. Il problema, secondo Buckley, è che questi dati vengono spesso trattati come se rappresentassero il numero complessivo di persone che giocano a un titolo, cosa che non è.

L'esempio più significativo è proprio Palworld. Buckley ricorda il periodo in cui il gioco passò da un picco di 2,1 milioni di utenti contemporanei a circa 500.000. La riduzione venne presentata da numerosi commenti online come un crollo senza precedenti, mentre secondo il responsabile di Pocketpair la situazione era tutt'altro che negativa: "Ricordo molto bene il periodo dei 2,1 milioni di utenti contemporanei e poi dei 500.000. Alcuni dei post più virali di quel periodo dicevano: 'È il più grande calo nella storia dei videogiochi'. E io pensavo: mezzo milione di persone che giocano a un gioco in un dato momento mi fa venire i brividi, per quanto è incredibile".

Un altro limite riguarda i giochi multipiattaforma. Palworld, infatti, non è stato giocato esclusivamente su PC, quindi i dati di Steam possono essere utili per individuare alcune tendenze, ma non consentono di stabilire con precisione quanti utenti stiano giocando complessivamente. Inoltre, le oscillazioni degli utenti contemporanei possono dipendere da numerosi fattori che non hanno necessariamente a che vedere con la qualità del gioco: vendite, frequenza degli aggiornamenti, manutenzione dei server, fusi orari e possibilità di rigiocare i contenuti possono incidere in maniera significativa.

Buckley precisa di non voler criticare SteamDB, che anzi dice di apprezzare, ma ritiene che la crescente esposizione pubblica di questi dati abbia modificato il modo in cui vengono discussi i videogiochi. "Non per criticare SteamDB, perché adoro quei ragazzi, ma penso a quanto questi numeri siano diventati pubblici negli ultimi anni. Alle persone piace davvero molto tirarli fuori. Ora capiamo perché le console non vogliono condividerli", osserva.

Il problema principale, secondo Buckley, è la confusione tra utenti contemporanei e persone effettivamente attive nell'arco di una giornata. "Penso che le persone guardino questi dati e che ormai ci sia molta confusione. Credo che pensino che 500.000 CCU in un'ora e 400.000 CCU nell'ora successiva significhino che 100.000 persone hanno smesso di giocare. Non significa questo, perché in qualsiasi secondo due persone possono collegarsi e due possono scollegarsi", spiega.

Per questo motivo, il dirigente di Pocketpair preferirebbe vedere pubblicati anche i dati relativi ai DAU, ovvero gli utenti attivi giornalieri. "Penso che dovremmo iniziare a condividere i DAU. Non sarei contrario a renderli pubblici: il numero effettivo di persone che hanno giocato a un gioco in un giorno. Penso che molti rimarrebbero sorpresi da quanto questi numeri siano diversi. Un gioco che ha 1.000 CCU potrebbe avere 20.000 DAU".

La distinzione è importante perché il CCU fotografa quante persone stanno giocando contemporaneamente in un determinato momento, mentre il DAU misura quante persone diverse hanno giocato nel corso dell'intera giornata. Utilizzare esclusivamente il primo dato può quindi portare a conclusioni affrettate sulla salute di un gioco.

Buckley teme infine che l'ossessione per le classifiche degli utenti contemporanei stia influenzando negativamente anche il dibattito sui videogiochi. "È difficile avere a che fare con questi numeri. Ormai tutti ne sono coinvolti. Nessuno è più immune. Poveri Marathon e altri giochi vengono trascinati nel fango per questo motivo, e sono sicuro che tra qualche settimana toccherà anche a noi. Sono certo che la gente dirà che Palworld è sceso sotto i 100.000. E allora? Sotto i 100.000. È inevitabile", conclude.