I fan di GTA 6 hanno trovato nella realtà l'appartamento di Jason e Lucia: ma è stato demolito

Un utente Instagram, prettyboycuh, ha raccontato in un reel come sia riuscito a rintracciare la posizione reale dell'edificio . Il punto di partenza è stato un palazzo situato di fronte all'appartamento mostrato nell'Extended Look. La prima ricerca su Google Maps, tuttavia, non mostrava l'edificio utilizzato da Rockstar come riferimento.

Il recente Extended Look di GTA 6 , pubblicato il 27 agosto, continua a essere analizzato fotogramma per fotogramma dalla community, che sta andando alla ricerca di ogni dettaglio, riferimento ed Easter egg. Tra le scoperte più curiose c'è quella relativa alla casa di Jason e Lucia , la coppia di protagonisti del gioco.

Mistero

Il motivo è emerso cambiando la data delle immagini disponibili su Google Maps. Tornando indietro nel tempo fino al 2013, l'edificio è comparso esattamente nella posizione prevista, permettendo di confermare il riferimento utilizzato per la location presente nel gioco.

Si tratta di una struttura appartenente al Belmar Condominium, situato nel quartiere Edgewater di Miami. L'edificio, risalente agli anni Settanta, è stato acquistato nel 2022 per 12 milioni di dollari e successivamente demolito. Il terreno è tuttora vuoto, mentre immagini e vecchi annunci immobiliari permettono ancora di ricostruire l'aspetto originale della struttura.

La coincidenza aggiunge una curiosità particolare allo sviluppo di GTA 6: mentre l'edificio reale non esiste più, la sua versione digitale continuerà a essere presente nel mondo di gioco. Non è possibile stabilire con precisione quando Rockstar abbia inserito la location nella mappa, ma la vicenda offre anche una piccola testimonianza dei tempi estremamente lunghi richiesti dallo sviluppo del nuovo capitolo. Si può anche ipotizzare che la scelta sia caduta su quell'edificio non a caso, perché non è più collegabile a persone reali, che rischierebbero assalti da parte dei fan esaltati.