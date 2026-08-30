Fable durerà 20 ore o per sempre, a seconda di come lo giocherete

Alla domanda sulla durata complessiva del gioco, l'associate game director Will Kennedy ha indicato una stima di circa 15-20 ore per le missioni principali , a cui si aggiungerebbe un quantitativo simile di contenuti legati alle attività secondarie e all'esplorazione del mondo aperto.

La durata di Fable è stata finalmente svelata da Xbox e Playground Games. Nel corso di una sessione di domande e risposte alla Gamescom 2026, gli sviluppatori hanno spiegato che il nuovo gioco di ruolo avrà una campagna principale relativamente breve, ma i giocatori avranno la possibilità di trascorrere molto più tempo nel mondo di Albion dedicandosi alle attività secondarie e ai sistemi di simulazione di vita.

"Abbiamo circa 15-20 ore di gioco per le missioni principali e circa 15-20 ore di contenuti tra attività secondarie ed esplorazione del mondo aperto", ha spiegato Kennedy. A queste componenti si aggiungono i sistemi dedicati alla vita quotidiana e alle interazioni con gli abitanti di Albion, che secondo lo sviluppatore non hanno invece un limite di durata prestabilito: "I sistemi legati alla simulazione della vita sono, naturalmente, illimitati, quindi puoi giocarci per tutto il tempo che vuoi".

Durante la stessa sessione, un altro partecipante ha definito Fable "non un gioco enorme", spingendo Craig Littler, un altro associate game director di Playground Games, a precisare ulteriormente il concetto. "Come ha appena detto Will, puoi letteralmente giocarci per sempre, se è quello che vuoi fare", ha ribadito.

La struttura sembra quindi pensata per adattarsi a diversi approcci. Chi vuole concentrarsi esclusivamente sulla trama potrà completarla in tempi ragionevoli, mentre chi preferisce esplorare ogni angolo di Albion, affrontare le attività secondarie e interagire a lungo con i personaggi non giocanti potrà prolungare l'esperienza finché vorrà, una soluzione che pare ottimale per coinvolgere diversi tipi di giocatori.

In particolare, gli sviluppatori hanno già anticipato l'importanza dei sistemi di vita e delle relazioni con i personaggi non giocanti, che permetteranno di costruire rapporti differenti con gli abitanti del mondo di gioco. La durata effettiva dell'esperienza dipenderà quindi in buona parte dal coinvolgimento del giocatore nelle attività al di fuori della campagna principale.

Fable sarà disponibile dal 27 febbraio 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC.