La polizia cinese arresta un gruppo di malviventi intento a rivendere schede video contraffatte

La contraffazione è un tema piuttosto comune al giorno d'oggi, e le notizie inerenti ad arresti per possesso e produzione di merce contraffatta non sono poi così isolate. Neanche le schede video sono state risparmiate dal pool di oggetti con cui fare soldi producendo un falso. Non è la prima volta che sentiamo parlare di CPU cinesi contraffatte immesse sul mercato, un fenomeno cresciuto esponenzialmente proprio nel periodo COVID, nel momento in cui vi è stata un'effettiva carenza di produzione da parte dei produttori ufficiali e quando il mining di criptovalute ha raggiunto il suo apice.

La polizia cinese ha annunciato di aver arrestato un gruppo di 22 persone coinvolto nella vendita di GPU contraffatte, sequestrando un bottino di schede video fasulle per un valore totale di due milioni di dollari. Non è purtroppo un caso che il fulcro della produzione di schede contraffatte sia proprio la Cina, uno dei paesi con il più alto tasso di contraffazione in ambito tecnologico.