La smart TV LG QNED da 65" serie 80 è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo la smart TV LG QNED da 65" al minimo storico. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/09/2025
Su Amazon è disponibile la smart TV LG QNED da 65" a 599 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 699 €, permettendovi di risparmiare fino al 14%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche della smart TV LG QNED

Si tratta in questo caso della smart TV Serie 80 del 2024, con tecnologia Quantum Dot e Nanocell, per colori ancora più coinvolgenti e puri. Il processore α8 con IA offre immagini e suoni ottimizzati in base a ciò che guardate. Troviamo inoltre una pratica interfaccia che permette di tenere in un unico posto tutte le impostazioni legate alla vostra esperienza di gioco.

Sono presenti anche tante app di streaming, schede contenuti e l'intelligenza artificiale ThinQ AI che risponde ai vostri comandi vocali. L'esclusivo telecomando di LG, con il suo puntatore, consente di controllare la smart TV semplicemente muovendo il polso.

