Borderlands 4 è disponibile per il preordine su Instant Gaming per PC: nuova rivoluzione, nuove armi, ancora più caos

Il nuovo capitolo della saga Gearbox è ora acquistabile su Instant Gaming in versione PC (Steam), con uno sconto importante al lancio.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   11/09/2025
Borderlands 4 è disponibile per il preordine su Instant Gaming a 51,99€ anziché 70€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 63,43€. Una cifra più che onesta per mettere le mani sul nuovo pianeta di Kairos, uno spietato dittatore da rovesciare e miliardi di armi con cui farlo. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. In questo nuovo capitolo, l'azione si sposta su Kairos, un mondo dilaniato dal controllo del Cronocustode, tiranno assoluto il cui impero è minacciato da un imminente cataclisma. Nei panni di uno dei nuovi Cacciatori della Cripta, dovrete guidare una rivoluzione armata... con doppi salti, planate, armi devastanti e abilità ancora più personalizzabili rispetto al passato.

Una nuova era per Borderlands

Con una libertà di movimento mai vista prima nella saga, Borderlands 4 promette scontri ancora più frenetici, personalizzazione più profonda e un nuovo approccio al mondo aperto. L'intero gioco è progettato attorno alla modalità co-op fino a 4 giocatori, ma funziona perfettamente anche in solitaria.

Con fazioni in guerra, missioni dinamiche e ambientazioni spettacolari da esplorare in sella alla bici fluttuante, Borderlands 4 alza l'asticella dell'RPG shooter con una nuova generazione di gameplay e caos. Se amate l'umorismo scorretto, l'azione senza sosta e i bottini infiniti, questa è la vostra chiamata alle armi. Se volete scoprire meglio il gioco, vi lasciamo alla nostra recensione.

#Sconti
