Borderlands 4 è disponibile per il preordine su Instant Gaming per PC: nuova rivoluzione, nuove armi, ancora più caos

Borderlands 4 è disponibile per il preordine su Instant Gaming a 51,99€ anziché 70€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 63,43€. Una cifra più che onesta per mettere le mani sul nuovo pianeta di Kairos, uno spietato dittatore da rovesciare e miliardi di armi con cui farlo. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. In questo nuovo capitolo, l'azione si sposta su Kairos, un mondo dilaniato dal controllo del Cronocustode, tiranno assoluto il cui impero è minacciato da un imminente cataclisma. Nei panni di uno dei nuovi Cacciatori della Cripta, dovrete guidare una rivoluzione armata... con doppi salti, planate, armi devastanti e abilità ancora più personalizzabili rispetto al passato.