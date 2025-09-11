I videogiochi e le console più vendute in Giappone vedono il dominio di Mario e Switch 2, ma il golf piace

La nota testata Famitsu ha reso disponibili le classifiche dei giochi e delle console più vendute in Giappone durante i primi sette giorni di settembre, mostrando così anche le novità più apprezzate dal pubblico. Ecco i videogiochi più venduti in formato fisico secondo i dati di Famitsu:

[SW2] Mario Kart World (Nintendo. 06/05/25) - 38.483 (1.694.409) [NSW] Everybody's Golf: Hot Shots (Bandai Namco. 09/04/25) - 35.139 (Nuovo) [PS5] Everybody's Golf: Hot Shots (Bandai Namco. 09/04/25) - 16.075 (Nuovo) [NSW] Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous. 08/27/25) - 13.505 (60.091) [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 (Aniplex. 08/01/25) - 12.061 (109.486) [SW2] Donkey Kong Bananza (Nintendo. 07/17/25) - 10.445 (296.564) [NSW] Super Robot Wars Y (Bandai Namco. 08/28/25) - 10.180 (70.712) [PS5] Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (Konami. 08/28/25) - 9.748 (73.333) [PS5] Daemon X Machina: Titanic Scion (Marvelous. 09/05/25) - 8.413 (Nuovo) [NSW] Minecraft (Microsoft. 06/21/18) - 6.410 (3.996.318)

Come è tipico, Mario Kart World domina anche grazie ai bundle di Nintendo Switch 2, ma ci sono un paio di novità - Everybody's Golf: Hot Shots e Daemon X Machina: Titanic Scion - che riescono a rientrare in Top 10 con il gioco sportivo che arriva subito sul podio con due versioni. PS5 riesce così a ottenere una posizione, supportata dalla presenza in classifica di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Daemon X Machina: Titanic Scion.