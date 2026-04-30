La Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55" è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore per goderti film e videogiochi, la Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55" è su Amazon a 799,90 € rispetto al prezzo mediano di 899 €, permettendoti di risparmiare l'11%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Processore NQ4 AI Gen3, Dolby Atmos e altre caratteristiche
Questo televisore è dotato di processore NQ4 AI Gen3 con risoluzione 4K AI Upscaling Pro progettato per offrirti colori vividi e realistici, mentre AI Mode ottimizza immagini e suono in tempo reale. A contribuire è la tecnologia Quantum Matrix Plus per una resa cromatica ancora più precisa, anche nelle scene più scure o luminose, insieme ad AI Motion Enhancer Pro che rende nitido il movimento di oggetti e testi.
Per quanto concerne il gaming, Motion Xcelerator garantisce un gameplay fluido e sempre convincente. L'esperienza sonora è arricchita dall'audio surround 3D sincronizzato. Nel complesso si tratta di un buon prodotto particolarmente apprezzato dagli utenti, sebbene alcuni non siano rimasti troppo convinti dalla regolazione dell'immagine.