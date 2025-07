La Sony BRAVIA 7 QLED da 75 pollici è in offerta su Amazon per il Prime Day

Se volete portare l'esperienza del cinema direttamente in salotto, questo è il momento giusto. La Sony BRAVIA 7 QLED da 75 pollici (modello 2024) è disponibile su Amazon a 1.899€ in occasione del Prime Day, invece del prezzo originale di 2.449€ . Si tratta di un TV Mini LED 4K HDR con tutto quello che serve per godervi al meglio film, serie e gaming di nuova generazione. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Vi ricordiamo che le offerte Prime Day sono riservate agli abbonati Amazon Prime. Questo prodotto è venduto e spedito da Amazon , per garantirvi consegna sicura e assistenza impeccabile.

Mini LED, 120Hz e prestazioni da cinema

Il pannello Mini LED della BRAVIA 7 combina la tecnologia QLED con la retroilluminazione di precisione, per un contrasto elevatissimo e neri profondi. La risoluzione è 4K HDR, con supporto completo a Dolby Vision e Dolby Atmos, per immagini spettacolari e un suono coinvolgente. Questo monitor Philips è versatile, con un design premium e in FullHD... ed è anche in offerta su Amazon Perfetto anche per il gaming: il TV supporta frequenza di aggiornamento a 120Hz, Auto Low Latency Mode (ALLM) e VRR, ed è dotato di un Game Menu ottimizzato per PlayStation 5, che vi permette di regolare al volo le impostazioni ideali per ogni gioco.

A bordo c'è Google TV, con tutte le app principali già integrate: da Netflix a Prime Video, da YouTube a Disney+, potete accedere a tutto in pochi click. Supporta anche Chromecast integrato e Apple AirPlay, così potete trasmettere contenuti dal vostro smartphone Android o iPhone senza problemi.