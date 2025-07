L'alimentatore Corsair HX1500i da 1500W è in sconto con Amazon Prime Day

Avete particolari esigenze e cercate un alimentatore da 1500W? Con le offerte di Amazon Prime Day è disponibile il Corsair HX1500i a 274,90 € con uno sconto del 20%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , con la consegna garantita entro pochi giorni. Inoltre, come sempre, è possibile restituirlo se richiesto entro 14 giorni. Vediamo meglio le caratteristiche di questo alimentatore.

Le caratteristiche del Corsair HX1500i

Il Corsair HX1500i è un alimentatore interamente modulare e molto silenzioso. In questo caso si tratta della versione da 1500W, una scelta quindi riservata a una certa fascia di utenti. Come già anticipato, i cavi sono interamente modulari, per un assemblaggio semplice e odinato. Troviamo inoltre la compatibilità con lo standard di alimentazione ATX 3.1, supporto della piattaforma PCIe Gen 5 e resistenza ai picchi di potenza transitori.

Corsair HX1500i

La ventola da 140 mm con cuscinetto fluidodinamico assicura prestazioni silenziose, mentre il software CORSAIR iCUE consente di monitorare le varie impostazioni di alimentazione, nonché di passare da una protezione da sovracorrente (OCP) a modalità singola a una o più vie. Ai carichi medio-bassi, inoltre, la ventola di raffreddamento si spegne completamente. Continuate a seguirci per ulteriori offerte legate al Prime Day. Se state cercando altri prodotti per il vostro PC, vi suggeriamo di consultare il nostro hub dedicato.