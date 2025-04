Lanciata un'avventura horror gratis su Steam, che vale la pena di provare

The Flayed Man è un'avventura classica a tema horror, lanciata su Steam a prezzo 0. Sì, avete capito ben, è completamente gratuita. Non è molto lunga, in realtà, ma sta piacendo molto a chi l'ha provata, tanto che ci sentiamo di consigliarvela senza grosse riserve. Del resto non vi costerà nulla, quindi perché no?