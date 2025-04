La versione per tablet di Gmail si aggiorna con nuove funzionalità AI

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo visto come l'intelligenza artificiale sta diventando una parte sempre più integrante e significativa dei dispositivi tech più recenti, andando a comprendere smartphone, tablet e laptop di ogni tipo. Lo abbiamo visto con Galaxy AI di Samsung (introdotta per la prima volta su Samsung Galaxy S24) e Gemini di Google, oltre che Copilot su Windows. Proprio nelle ultime ore, Google ha annunciato l'arrivo di una nuova versione per tablet dell'app di Gmail, con importanti novità e grande focus sull'intelligenza artificiale: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Le novità di Gmail per tablet Android La compagnia californiana ha annunciato l'arrivo di una versione rinnovata dell'app per tablet di Gmail. Entrando nello specifico, la nuova versione porta con sè diversi miglioramenti, sia dal punto di vista del design che delle nuove funzionalità improntate all'intelligenza artificiale. Gli utenti con sistema operativo Android avranno dunque a che fare con un'interfaccia dell'app di Gmail ben più flessibile e intuitiva rispetto a quanto visto in passato, particolarmente ottimizzata per la visione su tablet. Il nuovo design dell'app Gmail per tablet Tra le novità principali menzioniamo in particolare la possibilità di regolare le dimensioni dei pannelli, grazie alla presenza di uno specifico divisore, oltre alla facoltà di scegliere la visione a pannello singolo. L'aggiornamento in questione è disponibile già da ora sia per gli account personali che per la versione Workspace dedicata agli account aziendali.