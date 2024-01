L'APU Ryzen 7 8700G potrebbe diventare un problema per le schede video entry level

Non passa giorno senza ricevere qualche update sulle nuove APU 8000G di AMD, con il modello top della nuova famiglia a tenere salde le redini della schedulazione pre-lancio.

Come da prassi, cominciano ad affiorare anche i primi riscontri delle performance 3D e i risultati sono estremamente incoraggianti.

Abbiamo già avuto modo di discutere delle performance 2D nei giorni scorsi sia per il benchmark di CPU-Z, dove abbiamo visto proprio il Ryzen 7 8700G contro il Ryzen 7 7800X3D, sia per i test su Geekbench dove invece la nuova APU si è "scontrata" con la vecchia generazione.

Oggi riusciamo finalmente a mettere gli occhi su un benchmark in 3D, dove possiamo finalmente vedere come performi questa nuova soluzione di AMD in un test più complesso, dove giocoforza bisogna inserire anche la parte video, che ricordiamo essere deputata ad una iGPU Radeon 780M.

Ma se già questo dettaglio sarebbe valevole di attenzione, scopriamo anche un ulteriore e importante dettaglio: la nuova APU Ryzen 7 8700G "adora" l'overclock delle memorie.

Boost prestazionale Avreste mai pensato di vedere una APU pareggiare le performance di una scheda video entry level? Perché l'overclock della memoria risulta così importante in una APU? Molto banalmente perché la memoria RAM del vostro computer sarà utilizzata dalla scheda video integrata: viene da sé che all'aumento delle performance delle RAM, ci si può aspettare un aumento anche delle performance 3D.

Grazie ad un tweet apparso online nelle scorse ore scopriamo infatti che in Cina hanno provato ad overcloccare le memorie RAM di una piattaforma AM5 con installata un Ryzen 7 8700G e che questo è riuscito, in 3DMark Time Spy, a pareggiare le performance di una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650.

Possiamo notare come l'8700G sia infatti staccato in maniera piuttosto netta con le impostazioni di fabbrica ma che grazie all'overclock delle RAM riesca ad agguantare lo stesso score della GTX 1650.