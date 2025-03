Le tariffe di Trump stanno già creando dubbi e problemi al mercato del retrogaming

Le prime lamentele dal mondo del retrogaming

Il mercato del retrogaming sarà particolarmente colpito, visto che è fatto di piccoli produttori che importano moltissimi componenti elettronici dalla Cina. Ad esempio HD Retrovision, un'azienda che produce cavi AV di alta qualità, ha espresso qualche dubbio sul suo futuro.

Pur non arrivando a dire che chiuderà completamente, ha affermato che la sua potrebbe non essere più un'attività a tempo pieno: "potrebbe essere ora di tornare a lavorare per un'azienda." Quindi ha spiegato meglio il concetto in un tweet successivo: "Non significherebbe necessariamente chiudere bottega. Ho lavorato contemporaneamente in un'azienda e a HDRV per molti anni. Speravo solo di non doverci tornare, ma se ci sarà una recessione e i nostri profitti diminuiranno a causa dei dazi che aumentano i prezzi, potrei doverlo fare."