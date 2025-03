La Digital Deluxe Edition di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 include alcune sorprese legate all'insolita collaborazione con DOOM Eternal: fra tutti i franchise disponibili per un'operazione del genere, Microsoft ha scelto lo sparatutto prodotto da Bethesda.

Così gli acquirenti di questa speciale edizione digitale potranno divertirsi nei panni del DOOM Slayer o del mostruoso Revenant, eseguendo improbabili acrobazie sullo skateboard che includono anche manovre aeree personalizzate, completamente fuori di testa.

Non è finita: la Digital Deluxe Edition consente anche di selezionare cinque illustrazioni per lo skateboard, anch'esse basate su DOOM Eternal, diversi oggetti estetici a tema che potremo utilizzare nell'editor per la creazione del personaggio e infine un brano musicale proveniente dalla colonna sonora dello sparatutto.

Oltre a tutti questi vantaggi, l'edizione speciale offrirà un accesso anticipato di tre giorni, con la possibilità di giocare a Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 a partire dall'8 luglio anziché dall'11.