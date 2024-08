Leak di dati del database di Multiplayer.it: tutte le informazioni ufficiali

Il reparto tecnico di NetAddiction Srl, l'azienda che detiene il sito, si è subito attivato per verificare eventuali fughe di informazioni o problemi relativi alla sicurezza e all'integrità del database e non ha riscontrato anomalie in corso, manomissioni o ingressi non autorizzati. Per questo motivo si è quindi deciso di indagare con maggiore profondità sul leak analizzando i dati presenti nel furto di informazioni per verificare la provenienza dei dati e confermare se effettivamente si è trattato di un nuovo leak. Un primo esito delle verifiche ha confermato che le informazioni trafugate riguardano circa la metà di tutte le email attualmente presenti nella base utenti del sito (circa 470.000 caselle email valide su un totale di circa 800.000 caselle email ad oggi comprese nel database di Multiplayer.it).

Inoltre le password criptate facenti parte del leak non corrispondono a quelle effettivamente presenti nel nostro database. Già diversi anni prima della dismissione di vBulletin, la gestione della procedura di registrazione al forum era stata infatti unificata a quella del sito ed era quindi gestita attraverso un software sviluppato internamente dall'azienda. Per questo motivo le password trafugate non coincidono con quelle utilizzate a suo tempo sul sito perché si tratta di password create in automatico da vBulletin, ma non utilizzate su Multiplayer.it. In altre parole, le password, anche se decriptate utilizzando i codici hash e salt non risultano comunque efficaci e utilizzabili sul sito perché differenti da quelle inserite in concreto dall'utente al momento della registrazione.

Valutazione del rischio e azioni intraprese

Già a suo tempo abbiamo valutato che il leak non fosse "pericoloso" per diverse ragioni.

Il leak contiene principalmente una lista di email che, quando il forum era attivo, erano già visibili in chiaro navigando il forum stesso.

Le password contenute nel leak sono criptate e, molto più importante, non erano utilizzate per il login per via dell'implementazione di un Single Sign-On (SSO) per la gestione degli accessi sul sito principale.

Inoltre, il forum da cui provengono questi dati non è più attivo dal 2020.

Per tutti questi motivi, a suo tempo, non abbiamo ritenuto necessario fare comunicazione al garante della privacy, tantomeno obbligare gli utenti a cambiare le password, poiché quelle contenute nel leak non erano utilizzate per l'accesso al sito. Ci siamo quindi limitati a segnalare sul forum stesso l'accadimento prendendo le dovute precauzioni e successivamente chiudendo e poi mandando offline questa componente di Multiplayer.it.

Nella speranza che la spiegazione tecnica risulti abbastanza chiara, ci preme scusarci per quanto avvenuto e per l'allarme che si è generato in queste ore nonostante il problema risalga a 6 anni fa. Utilizzare password diverse per ogni servizio e modificarle periodicamente è una pratica che ci sentiamo sempre di consigliare, ma allo stesso tempo vogliamo rassicurare i nostri lettori in merito all'utilizzo odierno del sito e di altri servizi che condividono la medesima chiave di sicurezza con il suggerimento di cambiare password se non lo fate da molto tempo, ribadendo però che le password inserite nei dati trafugati, anche se decriptate, non sarebbero comunque funzionanti.

Continueremo a monitorare la situazione e ad adottare le migliori pratiche di sicurezza per proteggere i dati dei nostri utenti. E per qualsiasi altra necessità o richiesta di delucidazioni è sempre attivo il nostro supporto e sarà nostra premura seguire i commenti a questa notizia.