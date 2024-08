La colonna sonora di Deadpool & Wolverine presentata in un video dietro le quinte

Per questo il compito di comporre le musiche è stato affidato a Rob Simonsen , che ha interpretato questo incarico nella maniera migliore possibile, inquadrando bene il personaggio interpretato da Reynolds e le sue peculiarità, che si riflettono appunto nei vari temi della colonna sonora.

L'obiettivo del regista Shawn Levy era quello di dare vita a un accompagnamento musicale che fosse irriverente e sorprendente , proprio come Deadpool, ma che al contempo includesse momenti orchestrali ed emozionanti per creare le necessarie atmosfere laddove necessario.

La colonna sonora di Deadpool & Wolverine rappresenta senz'altro uno degli elementi caratterizzanti del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, e Marvel ha pubblicato un video dietro le quinte per illustrarne la genesi, le prerogative e lo sviluppo.

Una fase nuova

Capace di totalizzare incassi record al botteghino già nel giorno di uscita al cinema, Deadpool & Wolverine punta a registrare risultati molto importanti, guidando il rilancio del Marvel Cinematic Universe dopo una serie di pellicole davvero deludenti.

Come avete probabilmente letto nella nostra recensione di Deadpool & Wolverine, il film è letteralmente la fiera dei cameo e si pone come una sorta di chiusura per l'universo supereroistico creato dalla 20th Century Fox e i suoi personaggi.

Ora sarà interessante capire in che modo Deadpool (e Wolverine!) andranno a interagire con l'attuale Marvel Cinematic Universe. Voi che ne pensate?