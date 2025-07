L'editore globale delle serie Ys e Trails ha visto un grosso calo nei profitti nell'ultimo anno fiscale

NIS America ha annunciato i suoi risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2025. Purtroppo sono stati molto negativi e hanno mostrato un calo davvero significativo dei profitti , stando a quanto riportato da GameBiz. Durante il periodo considerato, le vendite sono diminuite del 3,2%, mentre l'utile ordinario è calato del 59,4% rispetto all'anno fiscale precedente. Una brutta notizia per gli appassionati di titoli giapponesi.

Scenario preoccupante?

Sussidiaria di Nippon Ichi Software, NIS America è una società che si occupa della pubblicazione e della traduzione a livello globale dei titoli di vari sviluppatori di videogiochi giapponesi. In particolare, si occupa dei titoli delle serie Ys e Legend of Heroes / Trails di Nihon Falcom negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni, su tutte le maggiori piattaforme da gioco.

NIS America gestisce la serie Trails a livello globale

Nel corso dell'ultimo anno fiscale, NIS America ha pubblicato The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak, Reynatis, Ys X: Nordics e The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II. Nel prossimo periodo, lancerà Disgaea 7 Complete (autunno 2025) e The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon (gennaio 2026).

Vediamo quali sono i dati di NIS America per l'ultimo anno fiscale: