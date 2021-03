Legacy of Kain: Soul Reaver rimosso da Steam, ma non per l'uscita del remake

Legacy of Kain: Soul Reaver è stato rimosso temporaneamente da Steam, ma a quanto pare l'operazione non ha nulla a che vedere con l'eventuale uscita di un remake del gioco, che i fan chiedono ormai da anni.

Le ultime voci sul possibile remake di Legacy of Kain: Soul Reaver lo davano in uscita su PS5, ma non c'è mai stata alcuna conferma da parte di Square Enix, che proprio alla luce di queste aspettative si è affrettata a spiegare i motivi della rimozione.

Stando a una nota ufficiale del publisher, il gioco verrà rimesso in vendita non appena saranno pronti alcuni aggiornamenti che tuttavia non andranno a toccare il comparto tecnico dell'esperienza.

Parliamo dunque di migliorie in stile quality of life, che verranno conservate anche nell'ambito della pubblicazione di Legacy of Kain: Soul Reaver su GOG, pianificata ormai da qualche tempo.

Non si tratterà neanche lontanamente di una remaster né tantomeno di un remake, il che significa che i fan di Soul Reaver dovranno continuare a sperare che qualcosa di muova in tal senso e rincorrere gli inevitabili rumor.