LEGO accoglie One Piece con una nuova serie di set da costruzione dedicati alla serie di Netflix

Non ci sono ancora molte informazioni specifiche al riguardo, ma intanto la compagnia ha aperto una pagina internet ufficiale su questa collaborazione, dove è possibile vedere una sorta di teaser con un cappello di paglia ad annunciare grandi novità in arrivo per gli appassionati della serie.

Nuovi set con Mini-Figures tratte da One Piece

"Questa è una collaborazione davvero speciale. Per la prima volta, il gioco LEGO si unisce alla realtà emozionante degli anime", ha dichiarato Lena Dixon, Senior Vice President per i Core Businesses del Gruppo LEGO.

Un'immagine promozionale della collaborazione LEGO One Piece

"Costruire in forma di mattoncini il mondo di One Piece, così come è stato rappresentato nell'adattamento live-action di Netflix, è stata una sfida incredibilmente stimolante e non potrei essere più entusiasta di far vivere ai fan le nuove avventure che questa collaborazione porterà loro".

"È stato un onore portare in vita il magnifico mondo di ONE PIECE sia sullo schermo che fuori", ha riferito a sua volta Josh Simon, Vice Presidente Consumer Products di Netflix. "In ogni dettaglio del processo di progettazione, abbiamo lavorato meticolosamente per creare una collezione di set che offrirà ai fan nuovi modi per vivere le loro epiche avventure nella Rotta Maggiore, un mattoncino LEGO alla volta".

L'intenzione è proporre una serie di set che consentiranno di ricostruire alcune delle scene più iconiche tratte dall'East Blue. Non ci sono ancora dettagli, al riguardo, ma i nuovi set includeranno per la prima volta le minifigure LEGO incentrate sui personaggi di One Piece, oltre ad ambientazioni e scene tratte dalla serie.