Le classifiche dei giochi e console più venduti in Giappone mostrano tante novità di successo

I numeri non sono inaspettati e paiono confermare l'andamento che vede Nintendo Switch in cima alla classifica, anche dopo l'annuncio della nuova piattaforma della grande N.

La testata giapponese Famitsu ha reso disponibili le classifiche degli hardware e software più venduti a livello videoludico in Giappone, precisamente per la settimana compresa tra il 13 e il 19 gennaio (estremi inclusi). Partiamo vedendo la lista delle console più vendute:

La Top 10 dei videogiochi più venduti in Giappone

Vediamo invece ora i giochi più venduti della settimana; il secondo valore indica le vendite totali:

[NSW] Donkey Kong Country Returns HD - 107.093 / Nuovo [PS5] Dynasty Warriors Origins - 63.805 / Nuovo [NSW] Tales of Graces f Remastered - 25.701 / Nuovo [NSW] Super Mario Party Jamboree - 23.154 / 1.121.410 [PS5] Tales of Graces f Remastered - 15.669 / Nuovo [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 8.426 / 6.215.983 [NSW] Dragon Quest 3 HD-2D Remake - 7.467 / 979.980 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6.967 / 8.051.842 [NSW] Minecraft - 6.274 / 3.792.302 [PS5] Synduality Echo of Ada Deluxe Edition - 5.197 / Nuovo

Un livello di Donkey Kong Country Returns HD

Come potete notare, è una settimana densa di novità. Ricordiamo comunque che questi sono i dati fisici e non includono le copie digitali dei videogiochi. Non sorprende comunque che Donkey Kong Country Returns HD sia in prima posizione, mentre vanno bene ben tre giochi PS5 appena pubblicati: Dynasty Warriors Origins, Tales of Graces f Remastered e Synduality Echo of Ada Deluxe Edition.